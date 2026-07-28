Собянин объяснил, как Москва приобщает детей к искусству

О возможностях для знакомства детей с искусством с ранних лет рассказал Сергей Собянин. Благодаря проекту «Музеи — детям» школьники и учащиеся колледжей с 2017 года бесплатно посещают музеи и выставочные пространства.
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