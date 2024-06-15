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Центральная Россия: о правде и лжи

Центральная Россия: о правде и лжи Украинская пропаганда и русофобствующие бездельники из числа либеральной тусовочки привыкли поливать грязью не просто Россию в целом, они выбрали себе в качестве особой жертвы её Центр, среднюю полосу, которую самовольно назначили «символом нищеты и отсталости».

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