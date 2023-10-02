В Москве считают абсурдным запрет на въезд в страны Евросоюза машин с российской регистрацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
В Кремле рассказали, как РФ может отреагировать на аресты машин с российскими номерами
Комментарии
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Гоша Веверсис
очередное унижение России
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12 час.
Sergiy Che
Да какое там "унижение"?? Эт ЕС унизилось - от бессильной злобы такое мелкое вредительство как на коммунальной кухне!)) Подавляющему большинство россиян вообще посрать на этот запрет - потому что 90% катавшихся по ЕС на своих авто это или те кто тут нап...здел бабла и уволок на его на Запад (ну плюс их детишки-любовницы-родня-слуги)) ну или какие-нить "челноки" которые таскают оттуда для спекуляции в РФ всякий ширпотреб - вот у этих не сильно уважаемых господ эт проблема... и то решаемая простой арендой если припекло, а всем остальным - глубоко на это ПОХ!))
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12 час.
Влас Семенюк
Но, не запрещают же ЕС заправлятся у нас, и даже делать маленький гишевт делать.
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2 час.
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