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  • Влас Семенюк
    Но, не запрещают же ЕС заправлятся у нас, и даже делать маленький гишевт делать.В Кремле рассказа...
  • Sergiy Che
    Да какое там "унижение"?? Эт ЕС унизилось - от бессильной злобы такое мелкое вредительство как на коммунальной кухне!...В Кремле рассказа...
  • Гоша Веверсис
    очередное унижение РоссииВ Кремле рассказа...

В Кремле рассказали, как РФ может отреагировать на аресты машин с российскими номерами

В Кремле рассказали, как РФ может отреагировать на аресты машин с российскими номерами

В Москве считают абсурдным запрет на въезд в страны Евросоюза машин с российской регистрацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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Комментарии
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Гоша Веверсис
очередное унижение России
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12 час.
Sergiy Che
Да какое там &quot;унижение&quot;?? Эт ЕС унизилось - от бессильной злобы такое мелкое вредительство как на коммунальной кухне!)) Подавляющему большинство россиян вообще посрать на этот запрет - потому что 90% катавшихся по ЕС на своих авто это или те кто тут нап...здел бабла и уволок на его на Запад (ну плюс их детишки-любовницы-родня-слуги)) ну или какие-нить &quot;челноки&quot; которые таскают оттуда для спекуляции в РФ всякий ширпотреб - вот у этих не сильно уважаемых господ эт проблема... и то решаемая простой арендой если припекло, а всем остальным - глубоко на это ПОХ!))
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12 час.
Влас Семенюк
Но, не запрещают же ЕС заправлятся у нас, и даже делать маленький гишевт делать.
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2 час.

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