Эрик Праздников предложил страхование для пожилых без возрастных ограничений

Эрик Праздников, председатель Партии пенсионеров, выступил за создание доступных страховых программ для русских старшего поколения, отметив необходимость защиты от дискриминации по возрасту и индивидуального подхода в страховании.
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