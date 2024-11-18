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1487-й полк уничтожает пехоту и взламывает оборону ВСУ, наступая к Курахово (ВИДЕО)

1487-й полк уничтожает пехоту и взламывает оборону ВСУ, наступая к Курахово (ВИДЕО)

Бойцы полка 1487 ВС РФ, которые с первых дней штурмовали Авдеевку, продолжают уничтожение оккупантов ВСУ, продвигаясь на красноармейско-кураховском направлении.

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