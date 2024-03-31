Губернатор ХМАО рассказала о проекте слепого тревел-блогера

Тревел-блогер из Урая (ХМАО) снял шоу о Югре с названием «Путешествие в темноте». Проект получил это имя не просто так — его автор в детстве лишился зрения, рассказала губернатор региона Наталья Комарова.
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