В ФСБ рассказали, как работали разведгруппы НКВД в Крыму в годы войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обобщило и обнародовало данные, включая документы ведомственных архивов, о работе разведгрупп НКВД-НКГБ в Крыму в годы гитлеровской оккупации и выполненных ими задачах, сообщили ТАСС в управлении.
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