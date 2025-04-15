В ФСБ рассказали, как работали разведгруппы НКВД в Крыму в годы войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обобщило и обнародовало данные, включая документы ведомственных архивов, о работе разведгрупп НКВД-НКГБ в Крыму в годы гитлеровской оккупации и выполненных ими задачах, сообщили ТАСС в управлении.