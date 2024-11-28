Фронт "вспыхнул" после заморозки. В деле замешена Турция. Идёт наступление на отвоёванный русскими город

В Сирии спустя четыре года заморозки конфликта снова вспыхнул фронт. Исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам* при поддержке протурецких сил начала движение на отвоёванный русскими военными город Алеппо.
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