🇷🇺 Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС России в зоне проведения СВО🔥 #Россия #Донбасс #ВКСРФ #Ка52 #СВО.
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🇷🇺 Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС России в зоне проведения СВО🔥 #Россия #Донбасс #ВКСРФ #Ка52 #СВО.
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