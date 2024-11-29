Юрий Подоляка: обзор боевых действий на утро 29 ноября 2024 года, давим врага по всем направлениям

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины: анализ Юрия Подоляки. Сегодня утром аналитик Юрий Подоляка представил свежий обзор ситуации на линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии