Главком ВМФ: наличие стратегических подлодок снижает риски конфронтации с РФ

Наличие у России стратегических подводных лодок обеспечивает безопасность страны и снижает риски начала полномасштабного конфликта, считает главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.
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