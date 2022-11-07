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Журналист Брэндон Робинсон: «У «Нетс» налаживается атмосфера в раздевалке при Воне. Игроки довольны»

«Нетс» не торопятся назначать Име Удоку на пост главного тренера команды. Стало известно, что «авторитетные личности» призывают владельца клуба Джо Цая пригласить на вакантную должность кого-то другого.

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