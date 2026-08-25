Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Над регионами за день сбили 39 украинских БПЛА

Над регионами за день сбили 39 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня сбили 39 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.«В течение дня с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии