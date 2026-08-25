Над регионами за день сбили 39 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение дня сбили 39 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.«В течение дня с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.