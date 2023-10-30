Протоиерей Александр Троицкий: «Нам не уйти от дихотомии «высокое — низкое»

Материал опубликован в №10 печатной версии газеты «Культура» от 26 октября 2023 года. Директор Синодальной библиотеки, лингвист, протоиерей Александр Троицкий рассказал «Культуре» о том, как церковнославянский повлиял на русский язык, и о том, что мы обречены существовать в дихотомии «высокое — низкое».