На стройке в Казани полицейские обнаружили 14 мигрантов-нелегалов

В процессе совместной операции сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска, Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и патрульно-постовой службы УМВД России по Казани была проведена проверка на одном из строящихся жилых комплексов столицы Татарстана.
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