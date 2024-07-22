На стройке в Казани полицейские обнаружили 14 мигрантов-нелегалов

В процессе совместной операции сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска, Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и патрульно-постовой службы УМВД России по Казани была проведена проверка на одном из строящихся жилых комплексов столицы Татарстана.