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Снукерист.ру

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Ронни О’Салливан снялся с турнира British Open 2026

Ронни О’Салливан снялся с турнира British Open 2026

Ронни О’Салливан отказался от участия в турнире British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Ронни О’Салливан (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Ронни О’Салливан официально отказался от участия в турнире British Open 2026, стартующем на этой неделе.

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