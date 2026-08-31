Ронни О’Салливан снялся с турнира British Open 2026

Ронни О’Салливан отказался от участия в турнире British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Ронни О’Салливан (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Ронни О’Салливан официально отказался от участия в турнире British Open 2026, стартующем на этой неделе.