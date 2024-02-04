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В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайший час с сохранением до конца дня ожидаются дождь со снегом и мокрый снег).

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