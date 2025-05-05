📈Обзор рынка металлов на 5 мая По итогам прошлой недели наибольший рост среди металлов и минералов показал уран.
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📈Обзор рынка металлов на 5 мая По итогам прошлой недели наибольший рост среди металлов и минералов показал уран.
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