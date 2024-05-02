Каждый четвертый опрошенный россиянин подписан на блогеров

Каждый четвертый россиянин заявил, что подписан на блогеров (26%), при этом чаще всего участники опроса смотрят видео любимых инфлюенсеров на YouTube (57%), в «Телеграме» (56%), VK (35%), сообщается на сайте SuperJob в опросе компании.
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