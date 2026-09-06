Пеку сегодня печенье «Молочный коржик», то самое нежное печенье из детства. Я немного адаптировала классический рецепт под себя, сделав его проще и легче в приготовлении.
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