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РЕБЁНОК.РУ

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Печенье «Молочный коржик»

Печенье «Молочный коржик»

Пеку сегодня печенье «Молочный коржик», то самое нежное печенье из детства. Я немного адаптировала классический рецепт под себя, сделав его проще и легче в приготовлении.

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