Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Сыграет ли нынешняя российская эмиграция свою роль? Может да, может нет

Сыграет ли нынешняя российская эмиграция свою роль? Может да, может нет

Среди московских комментаторов разгорелась дискуссия о том, будут ли живущие сейчас за границей русские иметь значение для политического будущего страны или окажутся не важны — что отражает прошлый опыт России в эмиграции многих ее граждан из страны.

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