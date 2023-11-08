Сыграет ли нынешняя российская эмиграция свою роль? Может да, может нет

Среди московских комментаторов разгорелась дискуссия о том, будут ли живущие сейчас за границей русские иметь значение для политического будущего страны или окажутся не важны — что отражает прошлый опыт России в эмиграции многих ее граждан из страны.
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