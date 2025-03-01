Казахстан поддерживает мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине

Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что республика приветствует идею мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считая это положительным сигналом, и готова содействовать в решении международных проблем, как отметил президент Токаев.
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