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Мэттьюс о сезоне «Торонто»: «Самая сплоченная команда, частью которой я был. Мы держались вместе во время взлетов и падений в регулярке и плей-офф»

Нападающий отметил сплоченность игроков «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4). – Это самая сплоченная команда, частью которой я был.

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