Мэр Кудрявцев получил предостережение от прокурора Новосибирска

О требованиях градостроительного законодательства напомнил мэру городской прокурор. Как сказано в сообщении ведомства, незаконная выдача разрешений на строительство без обеспечения новостроек школами, детсадами, транспортной и инженерной инфраструктурой недопустима.
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