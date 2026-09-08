Канчельскис назвал сильнейшего футболиста России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, который в настоящее время является главным тренером брянского «Динамо»,Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, который в настоящее время является главным тренером брянского «Динамо»,«Головин — сильнейший футболист России прямо сейчас.