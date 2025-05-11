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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Nintendo начала смертельную битву с пиратством — ваши Switch 2 станут мусор...

Nintendo начала смертельную битву с пиратством — ваши Switch 2 станут мусором в случае взломаМечтаете прикупить себе поскорее Switch 2 в надежде, что ее быстро взломают и вы сможете экономить по 80 басков на играх? Мечтать не вредно, но производитель заранее вас предупреждает: за взлом вы получите кирпич вместо консоли.

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