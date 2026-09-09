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Словакия как дополнительный элемент воздействия на Украину

Словакия как дополнительный элемент воздействия на Украину

Власти Словакии высказываются за разрешение украинского конфликта за столом переговоров, а не на поле боя Фото: © REUTERS Председатель словацкого правительства Роберт Фицо заявил, говоря о политике Запада: «Они наивно полагали, что, действуя через Украину и оказывая ей всестороннюю политическую, военную и финансовую поддержку, смогут поставить ненавистную им Россию на колени.

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