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ТАСС

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Глава Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ ребенка

Глава Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ ребенка

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают как стабильное состояние ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Сочи, еще трое взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

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