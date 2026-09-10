Глава Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ ребенка

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают как стабильное состояние ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Сочи, еще трое взрослых пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым