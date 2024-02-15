В ХМАО на фоне скандала с переделом рынка пассажирских перевозок в отставку подал директор департамента дорожного хозяйства

Александр Лебедев, приглашенный в правительство ХМАО замгубернатором Азатом Ислаевым, проработал на посту менее года На фоне разразившегося в Ханты-Мансийском автономном округе скандала, связанного с приобретением за счет госбюджета пассажирских автобусов почти на 4 млрд рублей и переделом рынка пассажирских перевозок в одном из крупнейших городов региона, в отставку подал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев.