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Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 объяснил, как они смогли выжить

Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 объяснил, как они смогли выжить

Пропавший 19 декабря самолет Ан-2 был найден спустя четыре дня после аварийной посадки на Камчатке. Экипаж рассказал о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как они выжили, ожидая спасателей, пишут «Известия».

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