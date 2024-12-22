Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 объяснил, как они смогли выжить

Пропавший 19 декабря самолет Ан-2 был найден спустя четыре дня после аварийной посадки на Камчатке. Экипаж рассказал о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как они выжили, ожидая спасателей, пишут «Известия».