Европа всеми силами будет препятствовать достижению мира на Украине, пишет Il Fatto Quotidiano. Западу стыдно признать, что его борьба с Россией привела к распаду Украины, а мир между Москвой и Киевом в ЕС воспримут как поражение Европы, отмечает автор статьи.