Европа всеми силами будет препятствовать достижению мира на Украине, пишет Il Fatto Quotidiano. Западу стыдно признать, что его борьба с Россией привела к распаду Украины, а мир между Москвой и Киевом в ЕС воспримут как поражение Европы, отмечает автор статьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии