БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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IL Fatto Quotidiano, Италия. Поражение Европы. ЕС всеми силами будет препятствовать миру на Украине

IL Fatto Quotidiano, Италия. Поражение Европы. ЕС всеми силами будет препятствовать миру на Украине

Европа всеми силами будет препятствовать достижению мира на Украине, пишет Il Fatto Quotidiano. Западу стыдно признать, что его борьба с Россией привела к распаду Украины, а мир между Москвой и Киевом в ЕС воспримут как поражение Европы, отмечает автор статьи.

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