Поможет ли России в борьбе против Украины (НАТО) большая война на Ближнем Востоке

Есть мнение, что США поставляют в Израиль и на Украину разные типы вооружений и боеприпасов, поэтому проблем с их одновременной поддержкой не будет, так ли это?Большая война на Ближнем Востоке уже не нечто абстрактное.
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