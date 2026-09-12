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Мой первый домашний квас на сушеных яблоках

Мой первый домашний квас на сушеных яблоках

Идея сварить квас пришла мне в голову совершенно случайно, когда я разбирала антресоли на даче и наткнулась на старый холщовый мешочек, туго набитый чем-то сухим и шуршащим.

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