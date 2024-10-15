16 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как снизить цены на авиаперелеты» На недавнем заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко поручила сенаторам не ослаблять мониторинг ситуации с ценами на авиаперелеты и активно взаимодействовать с Минтрансом, внося необходимые предложения.