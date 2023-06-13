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Посольство США в России: Вашингтон не намерен вступать в гонку ядерных вооружений с Москвой

Посольство Соединенных Штатов в России заявило о намерении Вашингтона установить контакт с Москвой в области управления ядерными рисками.

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