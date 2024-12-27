Отечественные компании активно открывают подразделения в регионах

Российские компании всё чаще открывают свои подразделения в регионах, выяснили «Известия». Основная цель — найти работников в условиях серьезного дефицита кадров в тех субъектах, где свободных трудовых ресурсов обычно больше, а также сэкономить на зарплате, поскольку в столицах обычно она выше.