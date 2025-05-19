ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Именно так, а теперь на фронт.Александр Ревва п...
  • ШКИПЕР
    А не этот ли комик Ревва писал и говорил гадости в начале СВО ?Александр Ревва п...
  • Daddy Bo
    Говорили же с самого начала этой "перестройки", что, если детьми не заниматься, то всё непременно кончится перестрелк...Задержанные за по...

Задержанные за подготовку теракта подростки во всем сознались

Задержанные за подготовку теракта подростки во всем сознались

В День Победы они собирались напасть на полицейских в одном из муниципалитетов Ставропольского края.фото: nac.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Такое дитё Вам сунет ножик в бок и для Вас больше не будет таких вопросов. Показывали как-то подобную банду подростков, которые тренировались в единоборствах и для проверки себя в парке нападали на мужчин. Убивали. Поймали только на живца и хорошо, что у сотрудника был заряженный пистолет, еле успел отстреляться.
Ответить
14 час.
Sl
Sergei loskutov
Они убийцы (пусть и не состоявшиеся) надо головы открутить а не только руки.
Ответить
4 час.
Daddy Bo
Говорили же с самого начала этой &quot;перестройки&quot;, что, если детьми не заниматься, то всё непременно кончится перестрелкой: уж враги-то наши непременно пустующее место организаторов и наставников займут. Кто не понял - смотри на Украину. А у нас молодёжные движения только для тех, кто и сам мог бы что-то прогрессивное придумать: комсомол, или вообще тимуровцев. А души прочих бросили неформалам и каннибалам на съедение.
Ответить
3 час.
наверх