Задержанные за подготовку теракта подростки во всем сознались

Такое дитё Вам сунет ножик в бок и для Вас больше не будет таких вопросов. Показывали как-то подобную банду подростков, которые тренировались в единоборствах и для проверки себя в парке нападали на мужчин. Убивали. Поймали только на живца и хорошо, что у сотрудника был заряженный пистолет, еле успел отстреляться.

Daddy Bo

Говорили же с самого начала этой "перестройки", что, если детьми не заниматься, то всё непременно кончится перестрелкой: уж враги-то наши непременно пустующее место организаторов и наставников займут. Кто не понял - смотри на Украину. А у нас молодёжные движения только для тех, кто и сам мог бы что-то прогрессивное придумать: комсомол, или вообще тимуровцев. А души прочих бросили неформалам и каннибалам на съедение.