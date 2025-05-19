В День Победы они собирались напасть на полицейских в одном из муниципалитетов Ставропольского края.фото: nac.
Задержанные за подготовку теракта подростки во всем сознались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Такое дитё Вам сунет ножик в бок и для Вас больше не будет таких вопросов. Показывали как-то подобную банду подростков, которые тренировались в единоборствах и для проверки себя в парке нападали на мужчин. Убивали. Поймали только на живца и хорошо, что у сотрудника был заряженный пистолет, еле успел отстреляться.
Ответить
14 час.
Sl
Sergei loskutov
Они убийцы (пусть и не состоявшиеся) надо головы открутить а не только руки.
Ответить
4 час.
Daddy Bo
Говорили же с самого начала этой "перестройки", что, если детьми не заниматься, то всё непременно кончится перестрелкой: уж враги-то наши непременно пустующее место организаторов и наставников займут. Кто не понял - смотри на Украину. А у нас молодёжные движения только для тех, кто и сам мог бы что-то прогрессивное придумать: комсомол, или вообще тимуровцев. А души прочих бросили неформалам и каннибалам на съедение.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии