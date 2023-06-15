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В экономику РФ планируют привлечь 29,7 трлн рублей инвестиций в 2023 году

У Минэкономразвития РФ стоит задача привлечь в российскую экономику 29,7 триллиона рублей. Об этом заявил в студии МИЦ "Известия" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

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