Футболисты «Бузулук» получили повестки в Российскую Армию. Желаем Ежову Андрею, Осенникову Кириллу, Фролову Алексею лёгкой службы! С гордостью и честью носите военную форму.
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Футболисты «Бузулук» получили повестки в Российскую Армию. Желаем Ежову Андрею, Осенникову Кириллу, Фролову Алексею лёгкой службы! С гордостью и честью носите военную форму.