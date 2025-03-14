МВД: При освобождении Суджи Курской области нашли более 150 человек, числившихся пропавшими

Полиция помогает им связаться с родственникамиВ Курской области после освобождения Суджи были найдены 154 человека, которые числились попавшими, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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