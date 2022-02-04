Детский омбудсмен Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет независимо от наличия трудового дохода.
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