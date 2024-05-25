Al Mayadeen: ВСУ бегут от наступления российской армии в ДНР

TASS/AP Украинские военные бегут от наступления российской армии в ДНР, пишет издание Al Mayadeen."Подразделения Вооруженных сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино", — сказано в публикации.
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