У СДЭК массовый сбой по всей России 😳😳😳 Личный кабинет и сайт не открываются, посылки застряли в пунктах выдачи, а клиенты не могут их получить.
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У СДЭК массовый сбой по всей России 😳😳😳 Личный кабинет и сайт не открываются, посылки застряли в пунктах выдачи, а клиенты не могут их получить.