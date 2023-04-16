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«Джон Уик 4» собрал более 54 миллионов рублей и возглавил прокат в России

«Джон Уик 4» собрал более 54 миллионов рублей и возглавил прокат в России

Новая часть «Джона Уика» особенно полюбилась российским зрителям. Так, фильм уже собрал более 57 миллионов рублей, что сделало его лидером проката в РФ и СНГ, сообщил портал kinobusiness.

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