В Алейске после обрушения кирпичной кладки на стройке рабочему ампутировали ногу

Предприниматель в качестве субподрядчика выполнял демонтажные работы в строящемся здании в Алейске В Алейске перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
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