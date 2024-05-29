Дайджест дня: будущий Transporter, Solaris с новой эмблемой и другие события индустрии

Дайджест дня: будущий Transporter, Solaris с новой эмблемой и другие события индустрииОсновные характеристики автомобилей Volkswagen Transporter нового поколения уже давно известны, перечень модификаций обнародован, а в Германии даже работает конфигуратор с подробными спецификациями и ценами: фургон будет стоить от 43800 евро, а микроавтобус — от 48400 евро.