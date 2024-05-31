Кто такой Вячеслав Федорищев

Вячеслав Андреевич Федорищев родился в городе Волгодонск Ростовской области 14 июля 1989 года. Уже в 2018 году он стал самым молодым политиком, попавшим в состав президентского кадрового резерва – на тот момент ему было всего 28 лет.
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