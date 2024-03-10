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МОМ: столица Гаити находится на осадном положении

МОМ: столица Гаити находится на осадном положении

В Гаити наблюдается резкое ухудшение гуманитарной ситуации. Глава местной миссии по миграции (МОМ) Филипп Бранша заявил, что столица страны находится на осадном положении, США частично эвакуировали свое посольство, сообщает Reuters.

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