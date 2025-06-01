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Царьград

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Обрушение моста в Брянской области: последствия для поезда Климов - Москва

Обрушение моста в Брянской области: последствия для поезда Климов - Москва

В Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд Климов - Москва. Семь человек погибли, более 60 пострадали.

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