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"Адмирал" по буллитам обыграл подмосковный "Витязь". Видео

"Адмирал" по буллитам обыграл подмосковный "Витязь". Видео

В Подольске в матче регулярного сезона КХЛ на льду встретились худшие команды Запада и Востока. Победителем из битвы аутсайдеров вышел владивостокский "Адмирал", сообщает ИА UssurMedia.

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